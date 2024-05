Tina Knowles: Küçükken zorbalığa maruz kaldı

Diğer kızları hakkında da konuşan Tina Knowles, sosyal medya da röportajın bir kesitini, "Her çocuk farklıdır! Ama hepsi çok özel. Çocukların kişilikleriyle doğduklarına inanıyorum. Üç kızım her şeyi çok farklı şekilde ele aldı. Kişiliklerini öğrenin ve bireyselliğe saygı gösterin. Olumsuzları asla karşılaştırma, her zaman olumlu farklılıkları öv ve onlarla övünebileceğiniz şeylere dikkat edin. Bunu seviyorlar ve olumlu davranışları teşvik ediyor." açıklamasıyla paylaştı.

Fotoğraflar: Shutterstock