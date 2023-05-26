Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Tina Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Tina Turner, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin. Bunu hak ediyorlar" demişti.