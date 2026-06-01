Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tinerli bezler yandı! Mahallede panik! | Son dakika haberleri

        Tinerli bezler yandı! Mahallede panik!

        Bursa'da bir apartman içerisinde bulunan tinerli bezlerin yanması sonucu yoğun duman oluştu. Mahallede paniğe neden olan yangın kısa süre sonra söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tinerli bezler yandı! Mahallede panik!

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir apartmandan yükselen yoğun duman ve keskin koku mahallede paniğe neden oldu. Doğalgaz kaçağı yaşandığını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, apartman içerisinde çıkan yangına müdahale ederek faciayı önledi.

        Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman içerisinde bulunan tinerli bezlerin yanması sonucu yoğun duman oluştu. Binadan yükselen dumanı ve çevreye yayılan kokuyu fark eden mahalle sakinleri, olası bir doğalgaz kaçağından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, apartman içerisindeki yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından binada detaylı inceleme yapılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayın, tinerli bezlerin yanması sonucu meydana geldiği belirlenirken, yangının çıkış nedeninin net olarak tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHPdeki "Halkla Bayramlaşma" programı dolayısıyla partililer genel merkeze gelmeye başladı

         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun katılımıyla bugün saat 14.00te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"