Tıp Bayramı tarihi: 14 Mart Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor?
Her yıl Mart ayında kutlanan Tıp Bayramı için geri sayım başladı. Ülkemizde Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının ve özellikle doktorların toplum sağlığı için yaptıkları fedakarlıkları anmak ve mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kutlanıyor. Peki, 2026 Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor, Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte tüm detaylar haberimizde...
Türkiye'de her yıl Mart ayında kutlanan Tıp Bayramı araştırmaları hız kazandı. Ülkemizdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını anmak için kutlanan bu bayramın tarihçesi 1919'a kadar uzanıyor. Bu bayram hastanelerde, üniversitelerde ve sağlık kuruluşlarında konferanslar, paneller, ödül törenleri ve sosyal farkındalık etkinlikleri ile kutlanıyor. Bu kapsamda "2026 Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor, Tıp Bayramı'nın tarihçesi nedir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TIP BAYRAMI NEDİR?
Tıp bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. 1976 yılından beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta, Tıp Haftası olarak kabul ediliyor ve kutlanıyor.
TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Mart 1827’de ilk cerrahhane II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle Şehzadebaşın’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kuruldu, bu tarih modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.
İlk kutlama 1919 yılında İstanbul’da yapıldı, İstanbul o tarihte işgal altındaydı. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde, 1919 yılı 14 Mart’ında, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplandılar ve bu protestoya dönemin ünlü doktorları da destek verdi. Böylece ilk tıp bayramı, tıpçıların yurdu savunduğu gün olarak da tarihe geçti.
2026 TIP BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
TIP BAYRAMI MESAJLARI
“Sağlığımız için gece gündüz çalışan tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun!”
“Hayatımıza dokunan, şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Tıp Bayramınız kutlu olsun.”
“Hastaların umut ışığı, toplumun sağlık kahramanları… Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.”
“Bir insanı hayata döndürmenin değerini bilen, sabır ve emekle çalışan tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun.”
“Her zorluğun üstesinden gelen, fedakarlığıyla hayat kurtaran tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızla… Tıp Bayramınız mübarek olsun.”