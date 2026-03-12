Türkiye'de her yıl Mart ayında kutlanan Tıp Bayramı araştırmaları hız kazandı. Ülkemizdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını anmak için kutlanan bu bayramın tarihçesi 1919'a kadar uzanıyor. Bu bayram hastanelerde, üniversitelerde ve sağlık kuruluşlarında konferanslar, paneller, ödül törenleri ve sosyal farkındalık etkinlikleri ile kutlanıyor. Bu kapsamda "2026 Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor, Tıp Bayramı'nın tarihçesi nedir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...