Tipi kazaya yol açtı! Yaralılar var!

6 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD / İsrail - İran Savaşı'nda 7. gün: Karşılıklı saldırılar sürerken İran'dan "AB sessiz kalırsa bedelini ödeyecek" açıklaması geldi. İsrail Hamaney'in yeraltı sığınağını hedef aldı* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu bildirdi* Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakan Gürlek, Öcalan'ın "statüsü" ile ilgili soruya "Meclis'in takdiri" derken; İBB davasında 'makul süre' sorusuna da "Yargılama mahkemenin kontrolünde. O tip davalarda makul süre yok." dedi* TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti. 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildi* Şarkıcı Burcu Güneş'ten Demet Akalın'a: Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum