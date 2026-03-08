Tipi kazaya yol açtı! Yaralılar var!

Canlı
        Bitlis'te yoğun kar yağışı sırasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:04
        Bitlis'te kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi.

        Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

