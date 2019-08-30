Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-TUS 2.dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 adayın katılacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; Aygün, 2019-TUS 2. dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağını hatırlattı.

2019-TUS'un sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin de saat 14.45'te başlayacağını belirten Aygün, "Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 17 bin 84, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 17 bin 852 aday katılacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek." dedi.

Aygün, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 3 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 4 bin 350 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaştı.

ADAYLARA SAAT UYARISI

2019-TUS ile aynı gün yapılacak 2019-STS Tıp Doktorluğu'na ilişkin de bilgi veren Aygün, sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 adayın katılacağını söyledi.

Aygün, Ankara'da yapılacak sınavın birinci aşamasının saat 10.15'te, ikinci aşamasının ise 14.45'te başlayacağını belirterek bu oturumlarda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verileceğini aktardı.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavların sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacakları uyarısında bulundu.