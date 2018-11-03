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Bunun üzerine her tarafa gidebilen ve insanların ziyaret edebileceği mobil, taşınabilir bir "tepetaklak ev" yapmak için tır dorsesi kullandıklarını ifade eden Akıcı, "Tır dorsesinden iki odası ve bir salonu olan 80 metrekarelik bir ev yaptık. 31 Aralık'a kadar Sultanbeyli'de bulunacağız. Mobil evi sonrasında İstanbul'un farklı ilçelerine ve diğer şehirlere taşıyacağız." dedi.