        TIR'lar çarpıştı, yangın çıktı! | Son dakika haberleri

        TIR'lar çarpıştı, yangın çıktı!

        Gaziantep'te 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:26
        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 TIR çarpıştı.

        AA'da yer alan habere göre kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Araçlarda soğutma çalışması ise sürüyor.

