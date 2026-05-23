        Haberler Gündem Güncel TIR viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        TIR viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobile arkadan çarpan TIR'ın viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 01:06 Güncelleme:
        DHA'nın haberine göre kaza; akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G. 'nin (23) kullandığı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR’dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Zonguldak-İstanbul kara yolu su ile doldu, araç kuyrukları oluştu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.(DHA)

