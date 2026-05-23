TIR viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

DHA'nın haberine göre kaza; akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G. 'nin (23) kullandığı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR’dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.