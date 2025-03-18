Vücudumuzdaki birçok fonksiyonun sağlıklı ve normal bir şekilde ilerlemesi, boynun altında yer alan kelebek şeklindeki bir tiroid ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, yediğimiz ve içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerekir.

TİROİD NEDİR?

Tiroid hastalığı, tiroid bezinin normal fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda ortaya çıkar. Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir ve metabolizmanın düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan tiroid hormonlarını üretir. Tiroid hormonları, vücudun enerji kullanımını, sıcaklık kontrolünü ve metabolik hızı düzenler.

TİROİD HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

1. OTOİMMÜN BOZUKLUKLAR

- Hashimoto Hastalığı: Hipotiroidizmin en yaygın nedenidir ve bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırması sonucu oluşur.

- Graves Hastalığı: Hipertiroidizmin en yaygın nedenidir ve bağışıklık sisteminin tiroid bezini aşırı hormon üretmesi için uyarmasıyla ortaya çıkar.

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2. İYOT EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI

İyot, tiroid hormonlarının üretiminde kritik bir rol oynar. Hem eksikliği hem de fazlalığı tiroid fonksiyonlarını bozabilir.

Diğer Faktörler

- Stres: Kronik stres hormon dengesizliklerine yol açabilir.

- Diyet ve Beslenme: Tiroid sağlığını etkileyen gıda maddelerinin tüketimi (örneğin goitrojenik gıdalar) önemli bir faktördür.

- Çevresel Toksinler: Kimyasallar ve toksinlere maruz kalma tiroid sağlığını olumsuz etkileyebilir.

TİROİD HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN GIDALAR

1. HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Ağır bir şekilde işlenmiş olan hazır gıdalar tiroid üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasada insan sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Hiç de sağlıklı olmayan donmuş hazır gıdalar sağlıksız bir şekilde kilo almanızı sağlar ve kanserojen madde içerdiklerinden uzak durmanız gerekmektedir.

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2. TUZ TÜKETİMİNİ KONTROL EDİN

Her şeyde olduğu gibi sofra tuzu da fazla kullanıldığında insan sağlığı açısından zararlıdır. Fazla tuz tüketimi kan basıncının artarak yüksek tansiyon, kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir.

3. AŞIRI KAFEİN TÜKETMEYİN

Aşırı kafein alımı sinirlilik ve anksiyete gibi hipertiroidizm semptomlarını arttırabileceği için çikolata, kahve, çay, kola gibi yüksek oranda kafein içeren besinlerden uzak durulmalıdır.

4. GLUTENSİZ DİYET

Çölyak hastalığı, sindirim sisteminizde buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glutene karşı bağışıklık reaksiyonuna neden olan ve ince bağırsağınızda hasara yol açan otoimmün bir durumdur. Bu hastalığa sahip olmak, iyot ve selenyum gibi tiroid sağlığı için hayati önem taşıyan besinlerin zayıf emilimine neden olabilir ve vücudunuzun tiroid hormon replasman ilaçlarınızı (levotiroksin) emme yeteneğini azaltabilir.

TİROİD SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BESİNLER 1. SOMON Somon, iltihap giderici özelliklere sahip ve genel tiroid sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengin yağlı bir balıktır. Omega-3'ler iltihabı azaltmaya ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur, bu da tiroid rahatsızlığı olan kişiler için faydalı olabilir. REKLAM 2. KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR Kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği de dahil olmak üzere kuruyemişler ve tohumlar, tiroid fonksiyonu için gerekli bir mineral olan çinkonun mükemmel kaynaklarıdır. Çinko eksikliği tiroid sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir, bu nedenle bu besin açısından yoğun yiyecekleri diyetinize dahil etmek vücudunuzun çinko seviyelerini yenilemeye yardımcı olabilir. Bu tohumları salatalara ekleyin veya tiroid sağlığını desteklemek için atıştırmalık olarak tüketin. 3. BAKLAGİLLER VE FASULYE Fasulye ve baklagiller hem çinko hem de lif açısından zengindir ve bu da onları tiroid dostu bir diyete değerli bir katkı yapar. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye ve özellikle tiroid rahatsızlığı olan kişiler için önemli olan kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Özellikle nohutlar, tiroid fonksiyonunu ve genel sindirim sağlığını destekleyen sağlıklı bir seçenektir. 4. YEŞİL ÇAY Metabolizmayı hızlandırıcı özellikleriyle sıkça övülen yeşil çay, kateşinler içerir; yağ yakımını destekleyen ve karaciğer fonksiyonunu iyileştiren antioksidanlar. Sağlıklı bir metabolizma, optimum tiroid fonksiyonu için olmazsa olmazdır ve yeşil çay içmek bu süreci desteklemeye yardımcı olabilir. Yeşil çayı günlük rutininize dahil etmek genel tiroid sağlığınıza katkıda bulunabilir. REKLAM 5. TAM TAHILLAR Yulaf, esmer pirinç, filizler, filizlenmiş tahıl ekmeği ve kinoa gibi tam tahıllar lif açısından zengindir ve rafine tahıllara kıyasla sindirim için daha fazla enerji gerektirir. Bu artan enerji harcaması metabolizmayı artırabilir ve bu da tiroid fonksiyonu için faydalıdır. Diyetinize tam tahıllar eklemek sağlıklı bir metabolizmayı ve tiroid sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. 6. BROKOLİ Brokoli, tiroid sağlığı için faydalı olan kalsiyum, C vitamini ve lif açısından zengindir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur ve sindirim sağlığını destekler. Brokoliyle ilişkili gıdanın termik etkisi (TEF), tüketildikten sonra metabolizmayı artırır ve bu, tiroid sorunları olanlar için avantajlı olabilir. Diyetinize brokoliyi dahil etmek, tiroid fonksiyonunun ve genel sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.