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Tiryaki Agro, Hasata markasıyla perakende sektörüne girdi

Tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi Tiryaki Agro, "Hasata" markasıyla pirinç, bulgur, mercimek, fasulye ve nohut ürünlerini raflara taşıdı. Geçmişin özlem duyulan lezzetlerini sunmak amacıyla Hasata ile perakende sektörüne adım attıklarını söyleyen Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, hedeflerinin farklı temel gıda kategorilerinde markalaşma yolculuğuna devam etmek olduğunu açıkladı

Tiryaki Agro, Hasata markasıyla perakendeye girdi
HABERTURK.COM

Tiryaki Agro, "Hasata" markasıyla perakende sektörüne giriş yaptı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Hasata ile pirinç, bulgur, mercimek, fasulye ve nohut ürünlerini raflara taşıyan Tiryaki Agro, farklı temel gıda kategorilerinde markalaşmaya devam etmeyi hedefliyor.

Sahip oldukları operasyonel kabiliyet ve uluslararası tedarik gücü ile Türkiye'nin lider, dünyanın ise önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi olduklarını vurgulayan Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlettiğimiz 5 milyon dönüm arazi ile dünyadaki en büyük özel sektör çiftçileri arasındayız. Rusya, Ukrayna, ABD, Kanada ve bazı Batı Afrika ülkelerinde de sözleşmeli tarım yapıyoruz. Her yıl farklı coğrafyalardan 4 milyon tonu aşkın tarım ürününü tedarik ediyoruz. Dünyanın her yerinde iş yapma kabiliyetimiz ile aynı anda çok farklı bölgelerde lider konuma gelebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük organik gıda tedarik zinciri yöneticisiyiz ve Kuzey Amerika'da %25 pay ile açık ara lider durumdayız. Aynı zamanda Irak'ta %40 pazar payıyla soya, soya küspesi, mısır gibi ürünlerin ve yem pazarının lideriyiz. Doğu Afrika'da buğday, un, mısır gibi birçok ürünle pazarda çok önemli bir yere sahibiz" dedi.

'MARKAMIZIN İNSAN ODAKLI OLMASINI İSTEDİK'

İki yıl önce yarım asrı aşan deneyimlerinden aldıkları bu güçle tahıl ve bakliyat pazarına katma değer sunan bir tüketici markası yaratma kararı aldıklarını belirten Tiryakioğlu, "Tohumdan itibaren üretim, işleme ve dağıtım kabiliyetimizin güçlü olduğu tahıl ve bakliyat pazarına katma değer sunan bir tüketici markası yaratmak için yola çıktık. Tıpkı şirketimiz ve insanlarımız gibi markamızın da sahici, şeffaf ve insan odaklı olmasını istedik. İki yıllık emeğimizin sonucunda sağlıklı gıda tedarikine verdiğimiz önem ile kısa bir süre önce Hasata markamızı tüketiciyle buluşturmaya başladık" diye konuştu. Amaçlarının tüketicilerin özlem duyduğu eski lezzetleri sunmak olduğunu vurgulayan Süleyman Tiryakioğlu, "Hasata ürünleri ile 'Aslını Korumuş Lezzetleri' sofralara taşımaya başladık. Yaptığımız araştırmalar; tüketicilerimizin geçmiş dönemlerin lezzetlerine özlem duyduğunu ortaya çıkardı. Biz de özenle seçilmiş tohumlardan üretilen Hasata ile geçmişin iyiliğini ve sahiciliğini onlarla buluşturmayı hedefledik. En uygun bölgede ve en uygun zirai şartlarda yetiştirilen Hasata, artık sofralarda yerini almaya hazır, ülkemize ve tüketicilerimize hayırlı olsun" dedi.

Lezzeti ve fark yaratan çözümleri ile Hasata'nın sektöre öncülük edeceğine inandığını dile getiren Tiryakioğlu, "Hasata'nın tahıl ve bakliyat pazarında güçlü bir şekilde konumlanmasını hedefliyoruz. Kısa sürede, Türkiye'de bakliyat denildiğinde akla ilk gelen markalar arasında yer alacağımızdan hiç kuşkum yok" diye konuştu.

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