Titanik hangi yıl battı? Titanik enkazı neden battı, enkazı nerede?

Titanik Hangi Yıl Battı?

Titanik, 10 Nisan 1912 tarihinde İngiltere'nin Southampton limanından yola çıkmıştır. Geminin ilk ve tek yolculuğu, New York'a doğru yapılması planlanan bir transatlantik seferiydi. Ancak, 14 Nisan 1912 gecesi, Titanik bir buzdağına çarpmış ve bu çarpışma sonucu ağır hasar almıştır. Çarpışmanın ardından gemi hızla su almaya başlamış ve yaklaşık iki saat kırk dakika sonra, 15 Nisan 1912 sabahı saat 02.20'de tamamen batmıştır. Bu trajik olay, denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir ve 1.500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Titanik Ne Zaman Battı?

Titanik'in batışı, 14 Nisan 1912 gecesi saat 23.40'ta başlamıştır. Gemi, Atlantik Okyanusu'nda seyrederken bir buzdağına çarpmış ve aldığı ağır hasar nedeniyle hızla su almaya başlamıştır. Çarpışmanın hemen ardından geminin mürettebatı ve yolcuları tahliye etmeye çalışmış, ancak gemide yeterli sayıda cankurtaran botu bulunmadığı için birçok kişi kurtarılamamıştır. Titanik, yaklaşık iki saat kırk dakika boyunca su aldıktan sonra, 15 Nisan 1912 sabahı saat 02.20'de tamamen sulara gömülmüştür. Bu süreç, denizcilik tarihinin en trajik ve dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.