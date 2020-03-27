Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

27 Mart, tiyatrocular için de tiyatro severler için de özel bir gündür.

Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanan bugünde her yıl yabancı ülkelerde ve Türkiye'de tiyatro üzerine çeşitli etkinlikler düzenlenir.

27 Mart'ın Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanmaya başlandığı 1962'den bu yana ilk kez Türkiye'de ve birçok yabancı ülkede kutlama yapılmayacak.

Çünkü bütün tiyatrolar koronavirüs tehdidi nedeniyle kapalı.

* Dünya Tiyatrolar Günü kutlanmaya nasıl başladı?

* Türkiye'de ve dünyada en çok sahnelenen oyunlar hangileri?

* Devlet Tiyatroları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ne kadar destek alıyor?

* Özel tiyatrolara ne kadar destek verildi?

Dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği (ITI) Başkanı Arvi Kivimaa, 1961'de ortaya bir fikir attı; 'Yılın bir günü bütün dünyada tiyatro günü olarak kutlansın'...

ITI'nın Viyana'da yapılan konferansta ortaya atılan bu fikir Arvi Kivimaa'nın ülkesi Finlandiya ve komşu İskandinav ülkeleri tarafından hemen benimsendi.

Bir yıl sonra Paris'te Ulusal Tiyatro'nun açılış günü olan 27 Mart, 'Dünya Tiyatro Günü' kabul edilerek Fransız Jean Cocteau'nun yazdığı bildirge tüm ülkelere gönderildi. İlk adımda 100'e yakın ülkenin bildirgeyi kabul etmesiyle birlikte 1962'den bu yana her 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanıyor.

DEVLET TİYATROLARI BÜTÇESİ (2019)

Cari: 281.289.000 TL

Yatırım: 7.300.000 TL

TOPLAM: 289.129.000 TL

SON 5 SEZONDA ÖZEL TİYATROLARA VERİLEN DESTEK MİKTARLARI

2015 - 2016

Desteklenen Tiyatro Sayısı: 235

Destek Miktarı: 4.590.000 TL

2016 - 2017

Desteklenen Tiyatro Sayısı: 216

Destek Miktarı: 5.000.000 TL

2017 - 2018

Desteklenen Tiyatro Sayısı: 229

Destek Miktarı: 5.234.000 TL

2018 - 2019

Desteklenen Tiyatro Sayısı: 261

Destek Miktarı: 5.246.000 TL

2019 - 2020

Desteklenen Tiyatro Sayısı: 256

Destek Miktarı: 6.102.000 TL

DESTEK PAYLAŞIMI

Profesyonel Tiyatro: 110

Çocuk Tiyatrosu: 53

Amatör Tiyatro: 51

Geleneksel Tiyatro: 42

TOPLAM: 256