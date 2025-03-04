TL'nin reel değerinde gerileme
Reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat 2025'te TÜFE bazında 0,34 puan azalarak 74,96'ya geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,34 puan azalışla 74,96 oldu. Endeks, Ocak 2025'te 75,30 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,71 puan düşüşle 99,01'den 98,30'a geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 12,01 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,45 puan arttı.