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        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değerinde gerileme - Para Haberleri

        TL'nin reel değerinde gerileme

        Reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat 2025'te TÜFE bazında 0,34 puan azalarak 74,96'ya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:25
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        TL'nin reel değerinde gerileme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,34 puan azalışla 74,96 oldu. Endeks, Ocak 2025'te 75,30 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,71 puan düşüşle 99,01'den 98,30'a geriledi.

        Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 12,01 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,45 puan arttı.

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