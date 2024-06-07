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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMO, 2024 yılı hububat satış fiyatlarını belirledi - İş-Yaşam Haberleri

        TMO, 2024 yılı hububat satış fiyatlarını belirledi

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı hububat satış fiyatlarını; ton başına makarnalık buğdayda 10 bin TL, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL ve arpada 7 bin 250 TL olarak belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 04:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 04:17
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        2024 yılı hububat satış fiyatları belirlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 2024 hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri TMO tarafından belirlendi. 2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1. tahmin verilerinin açıklandığı belirtilerek, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği bildirildi.

        DHA'nın haberine göre; buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hububat hasadı şu anda ülke genelinde yaklaşık %5 seviyelerindedir. 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilerimize depolama imkânı sağlamak amacıyla TMO'ya arz edilen ürünler teslim alınmaya başlanmıştır. Hasat başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bu gün itibariyle TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına; makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecektir. Bakanlığımızca verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerimizin eline ton başına; makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira, arpada 8 bin lira geçecektir."

        GÜBRE, MAZOT VE SERTİFİKALI TOHUMLUK DESTEĞİ VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK

        Üreticilere ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteğinin de verilmeye devam edileceği açıklandı. Ödemelerin 45 gün içerisinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

        "ÜRETİCİ LEHİNE İSTİKRAR İÇİN TEDBİRLER ALINDI"

        Üreticilerin hasat döneminde arz yoğunluğu kaynaklı fiyat düşüşlerinden etkilenmesinin önüne geçmek ve üretici lehine piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte bazı tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına karar verildiği belirtilerek, "2018 yılı Eylül ayından bu yana yasak olan ve yurt içinde üretilen buğdaylarla yapılan kati un ihracatı serbest bırakıldı. Ekmeklik- makarnalık buğday ve arpa ile bunların kırıkları dahil ihracatı kontrollü olarak (TMO'dan uygunluk almak şartıyla) serbest bırakıldı. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında buğday ithalatı 21 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere 15 Ekim 2024 tarihine kadar durdurulmuş olup bu tarihte oluşacak piyasa şartlarına göre anılan durdurma işlemi daha ileri bir tarihe de ötelenebilecek. Alımlara ilişkin detaylar ile diğer ürün fiyatlarına ilişkin açıklama TMO tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Toprak Mahsulleri Ofisi
        #hububat satış fiyatları
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