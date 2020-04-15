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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" dedi

Toprak Mahsulleri Ofisi
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" dedi

Güldal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;


- "Meteorolojik bir problem olmazsa haziranda Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok"

- "Sanayiciler hem piyasada arz kesintisi meydana getirmedi hem de hiçbir üründe, özellikle kuru gıdada en ufak bir fiyat artışı söz konusu olmadı"

Sürecek...

 

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