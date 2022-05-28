AA

TMO'nun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihaleleri kapsamında, Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, ek fiyat farkı verilebilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenici, 30 gün içinde yazılı başvuracak.

Sözleşmeler, yüklenicinin 120 gün içerisinde idareye yazılı başvuruda bulunmasıyla devredilebilecek.

30 GÜNDE KARAR ALACAK

TMO tarafından, 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınacak. TMO'nun sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 günde tamamlanacak.

İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilecek.

Yüklenicinin İdareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Öte yandan, TMO'nun Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir yönetmeliğiyle mal ve hizmet alım ihalelerine ek fiyat farkı ve sözleşmenin devrine ilişkin de aynı hükümler getirildi.