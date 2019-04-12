Güldal, yaptığı açıklamada, Ordu'da devam eden Ulusal Fındık Çalıştayı'na, Türkiye'de bu işte emeği olan ve elini taşın altına koyan herkesin katılım gösterdiğini söyledi.

Fındığın yetiştiricilikten depolama ve ihracatına kadar tüm ihtiyaçlarının bu çalıştayda dile getirildiğini ifade eden Güldal, amacın ise fındıkta yol haritasının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Güldal, çalıştayda fındık için daha çok yararlı olabilecek konuları konuştuklarına işaret ederek, "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin de en önemli ihracat kalemlerinden biri ama şunu da biliyoruz ki çok da büyük bir ekonomik potansiyeli var. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde. Bu noktada fındık üreticilerinin verimde, kalitede sağlayacakları her ilerleme öncelikle kendilerinin, sonra bölgenin, sonra da ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Ulusal Fındık Çalıştayı'nın yılda bir defa yapılmasının önemine değinen Güldal, bunun da nisan aylarında yapılması gerektiğini belirtti.

"TMO'NUN FINDIK SATIŞINA CİDDİ TALEP VAR"

Güldal, TMO'nun şimdiye kadar aldığı fındığı stokta tutmasının mümkün olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Netice itibarıyla fındık milli bir gelir kalemidir. Dolayısıyla TMO depolarında bulunan fındık stoğunun da bir şekilde satışa arz edilmesi gerekiyor. Şu anda üreticinin de elinde fındık kalmamıştır. Tamamen piyasaya ve pazara arz edilmiştir. Ülkenin ihracat kalemlerinden en önemlisi dediğimiz fındığın bizim stoklarımızda bulunan kısmının ticarete konu olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması gerekiyor. Bu anlamda da satışlarımız sürüyor. Ciddi de bir talep alıyoruz. Kısa sürede biteceğine inanıyoruz."

TMO'nun satışlarının herkese açık olduğunu ifade eden Güldal, "İsteyen herkes peşin bedel mukabilinde istediği kadar fındık alabilir. Şu anda talep eden kişi sayısı 28-30'u geçti." dedi.

Güldal, TMO'nun yeniden piyasada olup olmayacağının Ulusal Fındık Çalıştayı'nın konularından biri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Şunu ifade etmek gerekirse TMO ihtiyaç olduğu ve görev verildiği her zaman görevini yerine getirmiş, en son 2018 yılında verilen görevi yerine getirmiş ve fiyata müdahale ederek piyasanın da yükselmesine vesile olmuştur. Bu da çok faydalı olmuştur. TMO olarak şunun da altını hep çiziyoruz. Kaliteden ve verim artışından taviz vermememiz lazım. Biz TMO olarak sürekli kaliteli fındığı almanın taraftarıyız. Bizim gibi bütün alıcılarında böyle düşünmesini istiyoruz. Üreticilerimizin de kaliteli fındık üreterek, biraz daha yüksek verim elde ederek daha çok gelir sağlaması ancak bu şekilde mümkündür."

Güldal, geçen yıl TMO olarak 7 bin ton civarında fındık alımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.