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TMSF güvencesiyle İstanbul Ataşehir'de inşa edilen gayrimenkul projesi "Ataşehir Modern"in tanıtımı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

"Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern" sloganıyla hayata geçirilen, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşan projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin liradan, 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." dedi.

"TMSF'NİN UZUN YILLARDIR TAKİP ETTİĞİ BİR DOSYA KAPANMIŞ OLACAKTIR"

Ataşehir Modern Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Gülal, "Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesine bulundu.

ŞEHRİN YENİ ODAK NOKTASI: ATAŞEHİR MODERN

Ataşehir Modern, Anadolu Yakası’nın yeni merkezi ve İstanbul’u önemli finans ve ticaret merkezi haline getirecek Ataşehir'de yer alıyor. Yaklaşık 425 bin nüfusu içinde barından Ataşehir'in; gelişen yüzüne ve modern ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan Ataşehir Modern, bu bölgedeki son büyük konut projesi niteliği taşıyor.

LANSMANA ÖZEL YÜZDE 10 İNDİRİM

Proje, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL'den 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle sunulduğu belirtildi. Ayrıca projede toplamda 34 bin 145 metrekare olan parselde, 3 ayrı karma konut bloku ile alıcılara seçenek sunuluyor. Her blok kendi içerisinde farklı yaş ve yaşam gruplarından kullanıcılara özel ve özgün yaşam alanları sağlıyor. Bloklar, "Arya", "Beste" ve "Opera" isimlerini taşıyor.

979'U KONUT, 44'Ü TİCARİ ÜNİTE, TOPLAM 1023 BÖLÜM

Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesi (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile),979'u konut, 44'ü ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede; açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.

FARKLI DAİRE TİPLERİ

Projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire tiplerinin yer aldığı belirtildi

Ataşehir Modern Projesi'nde, 979 konut, 44 ticari ünite, 238 bin 752 metrekare, toplam yapı inşaat alanı, 10 bin 392 metrekare yeşil alan, 7 bin 858 metrekare sosyal tesis, spor merkezi, 1514 otopark bulunuyor.