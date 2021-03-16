Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern projesinde asgari 2.7 milyar liralık hasılat bekliyoruz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı

TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern projesinde asgari 2.7 milyar liralık hasılat bekliyoruz
HABERTURK.COM

TMSF güvencesiyle İstanbul Ataşehir'de inşa edilen gayrimenkul projesi "Ataşehir Modern"in tanıtımı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

"Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern" sloganıyla hayata geçirilen, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşan projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin liradan, 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." dedi.

"TMSF'NİN UZUN YILLARDIR TAKİP ETTİĞİ BİR DOSYA KAPANMIŞ OLACAKTIR"

Ataşehir Modern Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Gülal, "Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesine bulundu.

ŞEHRİN YENİ ODAK NOKTASI: ATAŞEHİR MODERN

Ataşehir Modern, Anadolu Yakası’nın yeni merkezi ve İstanbul’u önemli finans ve ticaret merkezi haline getirecek Ataşehir'de yer alıyor. Yaklaşık 425 bin nüfusu içinde barından Ataşehir'in; gelişen yüzüne ve modern ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan Ataşehir Modern, bu bölgedeki son büyük konut projesi niteliği taşıyor.

LANSMANA ÖZEL YÜZDE 10 İNDİRİM

Proje, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL'den 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle sunulduğu belirtildi. Ayrıca projede toplamda 34 bin 145 metrekare olan parselde, 3 ayrı karma konut bloku ile alıcılara seçenek sunuluyor. Her blok kendi içerisinde farklı yaş ve yaşam gruplarından kullanıcılara özel ve özgün yaşam alanları sağlıyor. Bloklar, "Arya", "Beste" ve "Opera" isimlerini taşıyor.

979'U KONUT, 44'Ü TİCARİ ÜNİTE, TOPLAM 1023 BÖLÜM

Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesi (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile),979'u konut, 44'ü ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede; açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.

FARKLI DAİRE TİPLERİ

Projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire tiplerinin yer aldığı belirtildi

Ataşehir Modern Projesi'nde, 979 konut, 44 ticari ünite, 238 bin 752 metrekare, toplam yapı inşaat alanı, 10 bin 392 metrekare yeşil alan, 7 bin 858 metrekare sosyal tesis, spor merkezi, 1514 otopark bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Markalı konut satışlarında peşinat kullanım oranı arttı
EMLAKMarkalı konutta peşinat kullanımı arttı
Şubat ayı konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAKŞubat ayı konut satış rakamları açıklandı
‘Emlakta veri bankası kurulmalı’
EMLAK‘Emlakta veri bankası kurulmalı’
TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak
EMLAKTOKİ'den 137 konut, 120 iş yeri satışı
Ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri açıklandı
EMLAKİnşaat maliyeti ocakta arttı
İstanbul’da konut stok adedi en yüksek Esenyurt, konut stok oranı en yüksek Beylikdüzü
EMLAKEn fazla konut stoku Esenyurtta
Vadistanbul Artaş - Evyap ortaklığı ile devam ediyor
EMLAKVadistanbul'da ortaklık yapısı değişti
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
EMLAKKentsel dönüşüm için 3 ana finansman modeli
Kentsel dönüşümde hak sahiplerine toplam 4 milyar 631 milyon lira kira yardımı
EMLAKKentsel dönüşüme 16 milyar TL
Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2021 kira artış oranı hesaplama örneği
EMLAKKira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?