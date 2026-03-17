        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, Faruk Güllü Ticaret'i satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF, Faruk Güllü Ticaret'i satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

        Giriş: 17.03.2026 - 15:46
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İhalede muhammen bedel 223 milyon lira, katılım teminatı 22 milyon 300 bin lira, şartname ücreti 100 bin lira olarak belirlendi.

        Söz konusu bütünlüğün kapsamı, fonun kayyum olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerden oluşuyor.

        İhaleye katılabilmek için belgeler 7 Nisan saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

        İhale, 8 Nisan 2026'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

