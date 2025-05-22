Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.413,70 %0,16
        DOLAR 38,9139 %0,11
        EURO 44,1608 %0,22
        GRAM ALTIN 4.129,11 %-0,33
        FAİZ 44,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 40,99 %-1,86
        BITCOIN 111.008,00 %2,52
        GBP/TRY 52,2404 %0,13
        EUR/USD 1,1309 %-0,19
        BRENT 63,79 %-1,73
        ÇEYREK ALTIN 6.751,09 %-0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mülkiyeti Hazine'de bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ'yi (HES Kablo) 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Kurul, HES Kablo'nun yüzde 100'ünün yanı sıra Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Çelik Halat) Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ (yüzde 25) ile Hazine'deki (yüzde 2,49) yüzde 27,49'luk payının satışını gerçekleştirecek.

        Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

        Muhammen bedelin 22 milyar lira olarak belirlendiği ihale, 1 Temmuz'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?