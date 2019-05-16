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TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı

AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 16 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı

Nurkay Makina

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, Fon'un Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fonun 19 Haziran saat 14.30'da Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
Muhammen bedeli 16 milyon 400 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 1 milyon 640 bin liralık nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İhaleye katılabilmek için belgelerin, 18 Haziran saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

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