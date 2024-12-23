Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.626,56 %-1,01
        DOLAR 35,2102 %0,05
        EURO 36,7768 %0,09
        GRAM ALTIN 2.961,55 %-0,23
        FAİZ 43,41 %-0,09
        GÜMÜŞ GRAM 33,65 %0,63
        BITCOIN 93.628,00 %-1,56
        GBP/TRY 44,1844 %-0,15
        EUR/USD 1,0416 %-0,13
        BRENT 72,05 %-1,22
        ÇEYREK ALTIN 4.842,13 %-0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB'dan "ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılsın" talebi - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB'dan "ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılsın" talebi

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari kredilere yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB'dan "ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılsın" talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunmasının önemine işaret etti.

        Emek yoğun sektörlerin rekabet güçlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?