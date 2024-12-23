TOBB'dan "ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılsın" talebi

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunmasının önemine işaret etti.

Emek yoğun sektörlerin rekabet güçlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır."