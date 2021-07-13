Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi"nde eğitimlerin başladığı açıklandı.

Koç Topluluğu Bağlarbaşı Korusu Sosyal Tesisleri'nde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun katılımı ile düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlayan eğitimlerin 7 bin girişimci kadına ulaşması hedefleniyor.

Beko'nun girişimcilik ekosisteminde kadınların temsilini artırmak amacıyla 2019 yılından beri sürdürdüğü "Beko 100 Kadın Bayi" projesinin ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun yeni bir adımı olarak "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi"ni TOBB iş birliği ile hayata geçirdiği açıklandı.

Programı tamamlayan kadın girişimcilerin, dilerlerse "Beko 100 Kadın Bayii" projesi kapsamında iş hayatlarına Beko bayi olarak devam edebilecekleri kaydedildi.

FARKLI ALANLARDA DESTEK ALACAKLAR

Öte yandan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içinde yer alan girişimci kadınlara, Beko 100 Kadın Bayii Projesi kapsamında birçok teşvik sağlanacağı belirtildi.

Sağlanacak olan teşvikler şu şekilde sıralandı;

- Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi,

- Dekorasyon ve altyapıda kullanılan ana malzemelerinin ücretsiz temini,

- Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam kampanyalarının sağlanması,

- Lokasyon analizine göre verilen kira destekleri,

- Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması,

- Mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri

- Token Finansal Teknolojiler firması iş birliği ile – Ücretsiz yeni nesil android POS cihazı,

- Mağaza teşhirinde kullanılmak üzere ücretsiz görüntüleme teknolojileri sistemi desteği (DS TV),

- Girişimcilerin kamu desteklerinden de faydalanabilmeleri için özel tasarlanan ücretsiz danışmanlık desteği,

- İlave kadın bayii mağaza primi desteği,

- Çalışan personele özel ilave prim destekleri,

- İlk mal alımı özel indirim ve vadelendirme desteği,

- Açılış sürecinde yapılan özel satış kampanyası desteği.

'BİRÇOK KADININ HAYATINA DOKUNACAĞIZ'

Projenin tanıtımında açıklamalarda bulunan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz "Girişimin Kadın Kahramanları" Projesi ile birçok kadının hayatına dokunacağız. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimler ile işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacağız" dedi.

Yapılan araştırmalara göre, pandemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacağına değinen Öztürk, "Buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projeler ile yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve halihazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek isteyen kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek ve kadınları her alanda desteklemek. Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk desteği sağlamayı çok önemsiyoruz. Beko dışında kadın girişimcilere destek sağlayacak diğer kuruluşlara da kapımız açık" ifadesini kullandı.

HEDEF KADIN BAYİ SAYISINI ARTIRMAK

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da, ekosistemlerindeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Ebiçlioğlu, kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Girişimci kadınları desteklemek ve güçlendirmek amacıyla TOBB ile güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Ebiçlioğlu, "2019 yılında başlattığımız "Beko 100 Kadın Bayi" Projesi ile hedefimiz ekosistemimizdeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek. Girişimci kadınların cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve iş hayatlarında sürdürülebilir başarı sağlamalarına destek olmak için güçlerimizi birleştirerek "Girişimin Kadın Kahramanları" Projesi'ni hayata geçirdik. Kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz" dedi.

27 KENTTE 48 KADIN BAYİ VAR

Yapılan açıklamaya göre, 2 bin 700'den fazla başvurunun alındığı proje kapsamında, hali hazırda 48 kadın bayi ile yola devam ediliyor. Asıl hedeflerinin kadın bayilerin sürdürülebilir başarısı olduğunu vurgulayan Ebiçlioğlu, 27 kentte 54 mağazada faaliyet gösteren kadın bayilerin sağladıkları istihdamın da yarısının kadın çalışanlar olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, girişimci kadınların, girişimcilikteki gelişimlerini ve sürekliliklerini sağlamaya yönelik bütüncül bir tasarım olarak kurgulanan eğitim programı beş modülden oluşuyor.

Arçelik Perakende Akademisi tarafından tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanallar kullanılarak, karma bir eğitim modeli uygulanacak.

Programda, satış, pazarlama, finans ve IK yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlara da yer verileceği bildirildi.