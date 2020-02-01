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Karşılaşmaya Erol Can Çinko ve Metehan Akyel'in dış atışlarıyla başlayarak 2. dakikada 7-3 skor üstünlüğünü sağlayan Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ, Mejia ve Berk Uğurlu'nun 3 sayılık isabetleriyle etkili olunca 4. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte set hücumlarında Barış Ermiş, pota altında Muhsin Yaşar ile etkili olan TOFAŞ, periyotu 30-27 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe baskılı oyunla başlayan TOFAŞ, Lojeski ve White'nin üçlükleriyle 14. dakikada farkı 7'ye (38-31) çıkardı. Özellikle boyalı alanda Muhsin Yaşar'ın sertliğiyle oyunda kontrolünü eline geçiren Bursa temsilcisi, 16. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 45-35. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynamayan devam eden mavi-yeşilliler, soyunma odasına 57-42 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte tecrübeli basketbolcu Mejia'nın asist ve sayılarıyla kontrollü oyunu sürdüren TOFAŞ, 24. dakikada farkı 16'ya kadar çıkardı: 64-48. Neredeyse parkeye çıkan her oyuncusundan katkı alan Bursa ekibi, final periyotuna 79-65 üstün girdi.

Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 108-88 galip ayrıldı.