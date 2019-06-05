TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
TOFAŞ Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko'nun 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynadığı ilk 2 maçı 102-68 ve 68-64'lük skorlarla kazanmıştı.
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarın sahadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve son karşılaşma 11 Haziran Salı günü oynanacak.
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