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Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Tofaş, Bursa'daki üretiminde 50 yılı geride bıraktı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Yarım asır içerisinde Tofaş'a adım atan on binlerce çalışanımıza, şirketimize kattıkları değer için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

1968 yılında Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kurulan Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasının temeli 1969 yılında atıldı.

Günümüze kadar kesintisiz üretim yapan fabrikada, 1971 yılında ilk olarak Fiat 124 (Murat 124) modeli bantlardan indi. Fabrikada üretilen araçların ilk ihracatına ise 1974 yılında imza atıldı.

Tofaş fabrikasında 50 yıldan bu yana Murat 131, Kuş Serisi (Serçe, Şahin, Doğan, Kartal, Fiat Tempra, Fiat Uno, Fiat Marea, Fiat Brava, Fiat Albea, Fiat Palio, Fiat Linea gibi modellerin üretimi gerçekleştirildi.

Bursa'daki fabrikada hali hazırda Fiat Egea, Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modelleri üretiliyor.

Tofaş, 2020'de 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde sektörün toplam üretiminin yüzde 19.3’ünü, ihracatının ise yüzde 12.8’ini gerçekleştirmişti.