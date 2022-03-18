AA

Tofaş, 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayınladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl başarılı finansal ve faaliyet sonuçlarına ulaşırken, AR-GE, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarına devam devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, pandemiyle birlikte başlayan yaşam deneyiminin ikinci yılında, yeni alışkanlıkların bazılarının günlük rutine dönüştüğünü kaydetti.

Dünyanın sağlık ve ekonomiye dair birçok zorluğa göğüs germek durumunda kaldığına değinen Koç, ekonomilerde kapanmalar nedeniyle ertelenmiş olan talebin 2021 yılında normalleşme adımlarıyla birlikte hızla devreye girdiğini vurguladı.

Arz yönündeki yetersizliklerden dolayı küresel ham madde ve emtia fiyatlarının rekor artışlar gösterdiğine, enerji fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine de dikkati çeken Koç, bilhassa çip tedarikindeki sorunların, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde ciddi aksaklıklara neden olduğunu aktardı.

2021 yılında küresel otomotiv sektörünün tedarik darboğazlarından önemli ölçüde etkilendiğini anımsatan Koç, “Türk otomotiv sektörünün toplam üretimi 2021’de önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv sanayinin 2021 yılı ihracatı 25 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, sektörün ülkemizin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 11 oldu.

Böylece ihracatta yine ilk sırada yer alan otomotiv sektörü, 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini korudu. Bulunurluk sorunları nedeniyle ülkemizdeki otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6 oranında azalarak 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Tofaş’ın, pazardaki güçlü konumunu hatırlatan Koç, “Tofaş, zorluklara rağmen 2021 yılında 228 bin 810 üretim adedine ulaştı ve 113 bin 834 araçla ülkemiz otomotiv ihracatının yüzde 12’sini gerçekleştirdi. Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,9 pay elde eden şirketimiz, Fiat markasıyla pazardaki liderliğini üçüncü yılına taşıdı.Yenilenmiş model ailesini yılın başında satışa sunduğumuz Fiat Egea, tüm gövde seçenekleriyle 6 yıl üst üste “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” olarak önemli bir başarı elde etti. Fiat Doblo ise Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari aracı oldu.” açıklamasında bulundu.

Koç, Tofaş’ın, pandemiyle artan küresel belirsizliklerin doğurduğu riskleri ve bunların beraberinde gelen iş fırsatlarını büyük bir başarıyla yönettiğini vurgulayarak, “Tofaş’ın olumlu mali neticeleri de bunu teyit eder nitelikte. Rekabetçi üretim ve öncü AR-GE yetkinliklerini sürekli geliştiren şirketimiz, dünyanın en büyük 3’üncü otomotiv üreticisi olarak kurulan Stellantis Grubu bünyesindeki güçlü konumunu önümüzdeki dönemde pekiştirmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Koç Topluluğu’nun gelecekte faaliyetlerine yön verecek temel dinamiklerin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm olacağını aktaran Koç, şunları kaydetti:

“Dijitalleşme, küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline gelirken, rekabetin oyun sahasını da sınırlar ötesine genişletiyor. Giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm süreci de dijitalleşmeden bağımsız değildir. Yeşil dönüşümü mümkün kılacak yeniliklerin önemli bölümü dijital teknolojilere bağlı olarak gelişiyor. Bu süreçleri birbirini tetikleyecek ve hızlandıracak iki ana akım olarak görmeliyiz. Nitekim, en büyük dış ticaret ortağımız Avrupa Birliği de yeni büyüme stratejisini ‘ikiz dönüşüm’ adını verdiği bu dinamikler üzerine kurgulamaktadır.

Koç Topluluğu, ilgili küresel platformlarda bu konulardaki gelişmeleri yakından takip ederek değişime yön verme sorumluluğuyla hareket ediyor. Öncü çalışmalarıyla fark yaratan Tofaş da Topluluk çapında yürüttüğümüz dijital dönüşüm, inovasyon, çevik yönetim ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlar sayesinde geleceği güçlü bir şekilde karşılamak için çalışmayı sürdürecek, yeni fırsat alanlarında katma değer yaratmaya odaklanacaktır.

Diğer yandan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, bulunduğumuz coğrafyanın ihtiyaç, beklenti ve öncelikleriyle uyumlu toplumsal sorumluluk projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bir asırlık kurumsal değerlerimizle, memleketimiz için daha iyisini yapmanın her koşulda mümkün olduğu bilinciyle çalışmayı sürdüreceğiz."

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise şirketin zorlu şartlarda, hızlı değişimleri en iyi şekilde yönetme tecrübesiyle, başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlarının sağlığını ön planda tutarak, işin başarılı şekilde devamlılığını sağladığını ifade etti.

Tofaş’ın 2021 yılı performansına değinen Eroldu “Şirketimiz gerçekleştirdiği üretim ile sektörün yüzde 17’sini temsil ederken, yurt içi Fiat marka satışlarımızda yüzde 97 yerli üretim payı ile lider oldu.” açıklamasında bulundu.

Egea’nın, 2021 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmaya devam ederek, 2015’ten itibaren liderliğini koruduğunu bildiren Eroldu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçtiğimiz yıl yenilenen Egea Ailesi ile eş zamanlı olarak satışına başladığımız Egea Cross, aile içerisinde en çok tercih edilen ikinci model oldu. Cross aynı zamanda Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 2021 yılı 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülünü de kazandı.

2021 yılının en çok tercih edilen hafif ticari aracı ise Fiat Doblò oldu. Ayrıca 2021 yılında Fiat’ın ikonik modeli 500 ve Panda’nın hibrit modelleri ile JeepRenegade ve Maserati Levante Hybrid’i satışa sunarak pazardaki rekabetçi konumumuzu da güçlendirmiş olduk. 2021 yılı finansal performansımızı değerlendirdiğimizde; Tofaş’ın 2021 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında yükselerek 29.684 milyon TL, net kârı geçen yıla kıyasla yüzde 83,9 artarak 3,3 milyar TL’ye ulaştı.”

Tofaş ArGe’nin küresel ürün projelerinde önemli rol üstlenerek Türkiye ekonomisine, sanayi ve ArGe birikimine katma değer sağlamayı sürdürdüğünü anımsatan Eroldu “Yeni ürün geliştirme yetkinlikleri ve bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle Stellantis Grubu’nun önemli ArGe merkezlerinden biri olan Tofaş, 2021 yılı içerisinde Egea Cross Wagon modelini geliştirme ve Fiorino iyileştirme faaliyetlerini yürüttü.

Ayrıca Stellantis ArGe projelerine de destek verdi. Tofaş ArGe’nin 2021 itibarıyla yer aldığı AB araştırma projeleri sayısı 29'a ulaştı. Yenilikçi çalışmalarımız sonucunda, 39 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ArGe ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödülleri kapsamında, Büyük ArGe Merkezleri kategorisinde 2'nci seçilerek, sıralamadaki tek otomotiv firması olduk. Turkishtime tarafından hazırlanan “ArGe 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" araştırması kapsamında ise genel sıralamada en fazla ArGe harcaması yapan ilk 3 firma arasında yer aldık.” ifadelerini kullandı.

Eroldu, Tofaş’ın sürdürülebilir değer üretim modeliyle ve uygulamalarıyla BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam ederken, çevresel, sosyal ve yönetimsel performans karnesini de sürekli iyileştirdiğini kaydetti.

Eroldu, şunları kaydetti:

“Döngüsel ekonomiyi destekleyen ve düşük karbon ekonomisine geçiş kapsamında çalışmalarına hız verirken, tedarikten başlayarak tüm üretim süreçlerinde çevre etkisini azaltmayı, kaynakları ve enerjiyi sorumlu kullanmayı ve korumayı, verimliliği artırmayı, hedeflemekte ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmeleri sürdürmekteyiz. Üretimde Sıfır Atık Yönetim Sistemimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ne sahibiz. AR-GE çalışmalarımızla, Stellantis'in stratejileri ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri doğrultusunda elektrifikasyonlu ürün projelerine de destek sağlıyoruz.

Karbon nötr tesis olma yolundaki çalışmalarımızı orta ve uzun vadeli yol haritamızla sürdürmekteyiz. Ürün ve hizmetlerde dijitalleşme ile de müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran faaliyetlerimize hız verdik. Satış ve satış sonrası hizmetlerimizi online ortama da taşımanın yanında, ülkemizdeki en geniş kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması kapsamında yeni hizmetleri müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Önümüzdeki dönemde deneyimimiz, çalışanlarımız, üretim ve ArGe yetkinliklerimizle müşteri deneyimini daha da ileriye taşımaya, çalışanlarımızın yeni nesil yetkinlik ihtiyaçlarına göre gelişimine ve çevre etkimize yönelik alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dijital teknolojilerle güçlendirdiğimiz kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımız, yeni mobilite çözümlerimiz ve bağlanabilirlik alanındaki yatırımlarımızla rekabetçiliğimizi perçinleyeceğiz."