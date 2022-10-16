TOGG Cüzdan nedir?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında açılışta açıklamalarda bulundu.
ÖNCÜ OLACAK!
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ‘TOGG Cüzdan’ özelliği hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Herkes gibi bizlerin de heyecanla beklediği ve artık çıkışına sayılı günler kalan yerli otomobilimiz TOGG hakkında her geçen gün yeni ve inovatif projelerle desteklendiğini öğreniyoruz. Son olarak Paycell ile gidilecek olan iş birliği vesilesi ile eklenecek mobilite çözümler, TOGG’un otomobil özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu yenilikçi fikirler sayesinde günlük hayatımızda da işimizi kolaylaştıracak teknolojileri bizlere sunacak. Bizlere sağladığı bu avantajlar haricinde, geleceğin teknolojisinin belirlenmesinde de öncü konumda olacaktır.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tabi teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. Artık Avrupa’da olduğu gibi çoğu plazaların teslimat noktası olacağını ve insanlar internetten araç alabileceklerini ve bu internetten araçları satın alan şahısların da devasa plazaların yalnızca araç teslimat noktası olacağını göreceğiz.’’
‘’Her şeyden önce bizim insanımız bu konuda milli düşünecektir. Yerli ve milli olan aracımıza bugüne kadar destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.
Vatandaşımızın da aynı şekilde düşüneceğini, kendi aracına sahip çıkacağını öncelik sırası olarak da yerli ve milli olan TOGG’a önem vereceğine inanıyoruz.”
TOGG CÜZDAN NEDİR?
TOGG, Paycell ile işbirliği ierisine girdi ve kullanıcılarına sunacağı ödeme hizmetlerinde Paycell'den yararlanacak. Kullanıcılar Paycell'in sağladıkları cüzdanda, Togg Cüzdan'ı oluşturarak, seyir halindeyken bile Togg’un anlaşmalı üye iş yerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Togg’un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan gerçekleştirebilecek.
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