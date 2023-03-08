Togg'dan ön sipariş açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Togg'dan ön sipariş açıklaması
ABONE OL

Togg'dan ön sipariş için tarih açıklaması

Togg, merakla beklenen sipariş süreci hakkında açıklamada bulundu. Buna göre, yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlayacak. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde ise, 2023 yılı içinde yerli otomobili teslim almaya hak kazananlar ile bu hakkı kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak

Togg'dan ön sipariş açıklaması
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobili ne zaman satışa sunacağı merakla beklenen Togg cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlayacağı bildirildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde, 2023 yılı içinde yerli otomobili teslim almaya hak kazananlar ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacağı kaydedildi.

5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırmasının ileri bir tarihte gerçekleştirileceğinin de belirtildiği açıklamada, "NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak" bilgisine yer verildi.

Ayrıca, ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurulan 'YeniLig' yarışmasının da iptal edildiği açıklandı.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan Togg, ilk etapta c-segment SUV modelini tüketici ile buluşturacak.

Elektrikli SUV model, iki farklı güç versiyonu ile yollara çıkacak. Otomobilin güçlü versiyonu 320 kW (420 beygir) motor gücüne sahip olarak 4x4 çekiş sistemine sahip olacak.

Bu model 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkıyor. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.

4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücüne sahip olacak. Ayrıca, otomobilin giriş versiyonunu da oluşturacak bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi 52.4 kw/h olacak.

Bu versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 7.6 saniye içinde çıkıyor. Otomobilin bu değerler ile menzil değeri ise 300 kilometre şeklinde açıklanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖZEL | Elektrikli araç düzenlemesi ne anlama geliyor? Togg'u korurken yatırımları kaçırıyor muyuz? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Togg'u korurken yatırımları kaçırıyor muyuz?
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır?
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Stellantis çalışanlarına tır şoförlüğü teklif ediyor
OTOMOBİL Çalışanlarına tır şoförlüğü teklif ediyor
VW'den milyar dolarlık elektrikli SUV yatırımı
OTOMOBİL VW'den milyar dolarlık SUV yatırımı
Stellantis gelirlerini yüzde 18 artırdı
OTOMOBİL Stellantis gelirlerini yüzde 18 artırdı
Otomotiv ihracatında yüzde 4 artış
OTOMOBİL Otomotiv ihracatında yüzde 4 artış
Deprem bölgesine bağış yapan müşteriye indirimli araç satacak
OTOMOBİL Bağış yapan müşteriye indirimli araç satacak
AB benzinli ve dizel otomobilleri yasaklama oylamasını erteledi
OTOMOBİL AB'den konvansiyonel otomobil yasağına erteleme
Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlar için ek vergi
OTOMOBİL Çinli elektrikli araçlar için ek vergi
Elektrikli otomobillerde ÖTV güncellemesi fiyatları nasıl değiştirecek? - Ekonomi haberleri
OTOMOBİL Elektrikli otoda Togg öncesi güncelleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.