BATARYA MODÜL VE PAKETLERİ GEMLİK'TE ÜRETİLİYOR

Öte yandan, Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri 2021'de kuruldu. Farasis Enerji ve TOGG arasında yüzde 50-yüzde 50 ortaklık kuruldu. İsmini İpek Yolu’nun İngilizcesi olan Silk Road’un ilk hecelerinden alan Siro, Togg’un akıllı cihazlarında kullandığı modül ve paketleri üreterek Togg yerlilik oranına önemli katkıda bulunuyor.

TOGG, ayrıca Trugo akıllı şarj markasıyla ilk şarj cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.

O tarihten bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin sokete sahip 1000'in üzerinde ultra hızlı DC, 600'den fazla da AC şarj istasyonuna ulaşıldı.

T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.