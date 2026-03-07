Canlı
        Togg T10X'e güncelleme geliyor

        Yerli otomobil markası Togg, T10X için yeni işletim sitemi yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle yüklenecek işletim sistemi TruOS'un yeni sürümünün, T10X kullanıcılarına daha hızlı, kesintisiz ve kişisel bir mobilite deneyimi sunacağı kaydedildi

        Giriş: 07.03.2026 - 14:24
        Togg T10X'e güncelleme geliyor

        Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerimler doğrultusunda T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor.

        Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) yüklenecek yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X cihazları daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek.

        Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşarken, yapılan performans iyileştirmeleriyle sistem daha verimli çalışacak.

        Ayrıca yeni yazılımla birlikte sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırmalarına imkân tanıyacak.

        Yapılan açıklamaya göre, Togg’un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek.

        Yeni yazılım, teslimat sırasına göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.

