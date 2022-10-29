C-SEDAN VE C-X COUPE'NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter paylaşımının hemen ardından Togg da bir mesaj yayınladı. Mesajda ''İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik'' denildi.