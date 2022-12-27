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Togg ve Migros'tan işbirliği

Türkiye'nin yerli otomobilini yollara çıkarmak için gün sayan Togg, Migros ile kullanıcılara deneyim sunmak için niyet mektubu imzaladı. Bu kapsamda, Togg kullanıcılarının şirketin dijital platformu üzerinden Migros siparişlerini verebilecek ve yol güzergahı üzerindeki en yakın Migros mağazasını bulabilecek. Ayrıca, Migros mağazalarının otoparklarında Trugo şarj noktaları da oluşturulacak

Togg ve Migros'tan işbirliği
HABERTURK.COM

Togg, Migros ile kullanıcılara deneyim sunmak için niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Togg ve Migros Togg Akıllı Cihaz’da Migros mobil uygulamasının yer alması, Togg Akıllı Cihaz’a Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek. İş birliği kapsamında yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi de önceliklendirilecek.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, yapılan işbirliği ile ilgili olarak, "Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort da, "Togg kullanıcıları, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebilecekler. Yol güzergahı üzerindeki en yakın Migros mağazasını bularak alışverişlerini de yapabilecekler. Bunun yanında mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Togg Teknoloji Kampüsü içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3.500’den fazla ürün çeşidini kampüs çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız" bilgilerini paylaştı.

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