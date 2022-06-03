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Tokalı Kanyonu'nda 3 tür akbaba görüntülediler

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ve Ahmet Bahadır Çıragöz, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Tokalı Kanyonu'nda kızıl akbaba, sakallı akbaba ve kara akbaba türlerini görüntüledi

Tokalı Kanyonu'nda 3 tür akbaba görüntülediler
DHA

Kuş gözlemcileri Gökçe Coşkun ve Ahmet Bahadır Çıragöz, Sandıklı ilçesinde ormanlık ve bölgenin en yüksek dağı konumundaki 2 bin 449 ve 2 bin 345 metre yükseklikte 2 tepeyi içinde bulunduran Akdağ'da, hafta sonu akbaba gözlemi yaptı. 20 kilometre uzunluğundaki kanyondaki gözlemde kızıl, sakallı ve kara akbaba türleri görüntülendi.

Gözlem güzergahının zor, tehlikeli uçurumlardan oluştuğuna dikkat çeken Coşkun, "Bu bölgede kızıl akbaba, kara akbaba ve sakallı akbaba olmak üzere 3 akbaba türünü görmek mümkün. Akbabalar, ekolojik açıdan besin zincirinde çok önemli yer tutuyor. Doğanın ayrıştırıcıları, besin döngüsünün tamamlanmasını sağlıyor. Yaban hayatının varlığını ve sürdürülebilirliğini mümkün kılmakta. Bundan dolayı yaban hayatı çeşitliliğin korunması için her yıl bölgede gözlem gerçekleştiriyoruz" dedi.

'HAYVAN ÖLÜLERİ DOĞAYA BIRAKILMAMALI'

Gökçe Coşkun, geçen yıl bu bölgede 7 akbabanın zehirli et nedeniyle öldüğünü hatırlatarak, "Bölgedeki insanların da buna duyarlılık göstererek, çevreye zarar vermemeleri gerekiyor. Özellikle akbabalar, çeşitli küçük ve büyükbaşlara kullanılan ilaçlardan zehirlenebiliyor. Bu ağrı kesici ilaçlar, bu hayvanları zehirleyebiliyor. İlaç kullanılmış ve ölmüş hayvanların doğaya bırakılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kurt, tilki, sansar gibi hayvanlar için konulan zehirli etleri yedikleri için akbabaların da zehirlendiğini aktaran Coşkun, "Bölgede zaman zaman bu şekilde akbaba ölümleriyle karşılaşıyoruz dolayısıyla yöre insanlarına yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı için hazırladığı, miktarlarına göre, atmacagiller familyasından olan akbabalara zarar verenler için 21 bin TL ceza bulunuyor.

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