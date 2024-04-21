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        Haberler Gündem Tokat deprem risk haritası 2024: Tokat'ta deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu, riskli olan ilçeler hangileri?

        Tokat'ta fay hattı var mı, riskli olan ilçeler neler?

        Tokat deprem risk haritası sorgulamaları Kandilli ve AFAD açıklamaları sonrasında yoğunlaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? İşte 2024 Tokat deprem risk haritası hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:49
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        Tokat'ta meydana gelen sarsıntıların ardından konuyla ilgili açıklamalar yakından takip edilirken Tokat riskli ilçeler listesi ile risk durumu sorgulamaları hız kazandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Tokat deprem risk raporu ile olası depremden etkilenecek ilçeler hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        TOKAT'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Saat 15.03'te gerçekleşen sarsıntı 12.38 kilometre derinlikte oldu.

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        TOKAT'TA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR

        Tokat’ta Esençayı olarak bilinen, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi olarak uzmanlar tarafından belirlenmiştir.

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        MTA AÇIKLAMIŞTI

        MTA’nın hazırladığı kaynakta Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 yılında, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 yılında can kaybı ve mal kaybına neden olan depremler meydana geldiği açıklanırken, Esençay Merzifon Fayı’nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasında kalan bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ile Merzifon Ovası’nda bulunan bölümlerinin yakın tarihsel dönemde ve son yüzyılda kırılmadığı, fayın bu bölümlerinin yıkıcı deprem oluşturma olasılığının olduğu kaydedildi.

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        TOKAT KAÇINCI DERECE RİSKLİ BÖLGE?

        Tokat ili birinci derece riskli bölgeler arasında yer almaktadır.

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        TOKAT RİSKLİ İLÇELER

        Tokat'ın birinci derece riskli ilçeleri şu şekildedir;

        Turhal,

        Almus,

        Reşadiye,

        Başçiftlik,

        Doğanyurt,

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        Çamiçi,

        Gökdere,

        Gökçeli,

        Karayaka,

        Erbaa.

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        BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

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