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        Sulusaray'da 677 aile ücretsiz kömür dağıtıldı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 677 aile ücretsiz kömür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:16
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        Sulusaray'da 677 aile ücretsiz kömür dağıtıldı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 677 aile ücretsiz kömür dağıtıldı.

        Sulusaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 677 aileye toplam 800 ton kömür dağıttı.

        Hanede yaşayan kişi sayısı 1-3 kişi olanlara bir ton, 4 ve üzeri olanlara bir buçuk ton kömür teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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