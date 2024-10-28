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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:16
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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