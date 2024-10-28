29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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