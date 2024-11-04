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        Tokat'taki cinayetin zanlısı teslim oldu

        Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:50
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        Tokat'taki cinayetin zanlısı teslim oldu
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        Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli teslim oldu.

        İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında, dün, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'un arbede sırasında vurarak öldürülmesine ilişkin aranan A.K. (27), emniyet müdürlüğüne gitti.

        Polise teslim olan A.K'nin buradaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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