Tokat'taki cinayetin zanlısı teslim oldu
Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli teslim oldu.
Tokat'ın Turhal içesinde silahla bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli teslim oldu.
İlçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan çay ocağında, dün, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'un arbede sırasında vurarak öldürülmesine ilişkin aranan A.K. (27), emniyet müdürlüğüne gitti.
Polise teslim olan A.K'nin buradaki işlemleri sürüyor.
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