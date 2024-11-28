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        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yol kenarlarında biriken kar, kamyonları ilçe dışındaki boş alanlara götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:10
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        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yol kenarlarında biriken kar, kamyonları ilçe dışındaki boş alanlara götürülüyor.

        Kar yağışı sonrası yol kenarlarında biriken kar, Başçiftlik Belediyesi tarafından kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor.

        Belediye Başkan Vekili Mehmet Açıkel, kar taşıma çalışmanın ilçe genelinde bir hafta süreceğini belirterek, "Çalışma, öncelik durumuna göre 15 Temmuz Şehitler Meydanı, okul, hastane ve halk pazarının kurulduğu yol güzergahlarından başladı. Devamında ana cadde ve sokaklarda çalışma devam edecek." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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