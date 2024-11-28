Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor

Belediye Başkan Vekili Mehmet Açıkel, kar taşıma çalışmanın ilçe genelinde bir hafta süreceğini belirterek, "Çalışma, öncelik durumuna göre 15 Temmuz Şehitler Meydanı, okul, hastane ve halk pazarının kurulduğu yol güzergahlarından başladı. Devamında ana cadde ve sokaklarda çalışma devam edecek." dedi.

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