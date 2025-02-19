Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Belediye ve Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı aralıklı olarak etkili olmaya devam ediyor.

Turhal ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının devam ettiği ilçede belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Erbaa, Almus, Turhal, Zile, Artova, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Pazar ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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