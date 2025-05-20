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        Tokat'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:02
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        Tokat'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Dinçerler Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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