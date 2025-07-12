Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu

Ateş, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'e ziyarette bulunarak, çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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