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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:37
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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu
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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Ateş, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

        Ateş, "Bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştiğimiz çalışmalarımızda desteklerinden ötürü Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunarız." dedi.

        Ateş, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'e ziyarette bulunarak, çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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