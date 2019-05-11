6 bin yıllık tarihi ile 14'e yakın medeniyete ev sahipliği yapan, yazmanın Türkiye'deki merkezi Tokat'ta Anneler Günü için şehit annelerine anlamlı bir hediye hazırlandı.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu birimlerine verdiği talimatla Tokat Merkez'de oturan şehit annelerine takdim edilmek üzere özel kutularda hazırlanan Tokat anne yazmaları, Canikli El Sanatları Merkezi'nde özenle yapıldı.

Sarı renkli anne yazmaları özel kutularına yerleştirilerek eli öpülesi şehit annelerine ulaştırıldı.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin anneleri, hanımları, kız kardeşleri bizim daima başımızın tacıdır. Bu sene Anneler Günü'nde onlara öyle bir hediye verelim ki, onlara layık olsun istedik.

'Hey Onbeşli Onbeşli' türküsüyle ağıtlar yaktığımız şehitlerimizi yad etmek, şehit annelerimizin ve eşlerinin her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Anneler Günü'ne özel hediyelerimizi ulaştırmaya başladık. Belediyemiz Canikli Konağı El Sanatları Merkezi'nde hanım kardeşlerimiz tarafından el emeği göz nuru ile hazırladığımız #TokatAnneYazmaları’nı Tokat ve ilçelerimizdeki 1000'e yakın şehit annesi ve eşine pazar gününe kadar ulaştırmış olacağız.

Bizim için bu memleketin tarihini ifade eden anne yazmalarından daha değerli hediye olamazdı. Bundan sonraki süreçte sarı renkli Tokat anne yazmalarını marka yaparak tüm Türkiye’ye sunmak istiyoruz. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.