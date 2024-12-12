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        Tokat Belediyesi kapak toplama kampanyası başlattı

        Tokat Belediyesi "Tüm Engellere Kapak Olsun" kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Geri dönüşümden elde edilen gelirle, manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayarak erişilebilir bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Tokat halkının her zamanki duyarlılığıyla bu kampanyaya büyük destek vereceğine inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:56
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        Tokat'ta kapak toplama kampanyası
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        Tokat Belediyesi "Tüm Engellere Kapak Olsun" kampanyası başlattı. Kampanya ile plastik kapaklar toplanarak, elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine manuel tekerlekli sandalye temin edilecek.

        16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kampanya, 30 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında vatandaşlar tarafından Tokat Belediyesine ulaştırılan kapaklar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince tartılacak ve kaydedilecek.

        Yabancı maddelerden arındırılan kapaklar, anlaşmalı geri dönüşüm firmasına teslim edilerek geri dönüştürülecek. Toplanan kapaklardan elde edilen gelir, Mali Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla manuel tekerlekli sandalye alımında kullanılacak. Kampanya kapsamında en çok kapak toplayan ilk 5 kişiye Tokat Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edilecek.

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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Sosyal sorumluluk projeleri, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren en önemli çalışmalardır. Kentleri engelsizleştiren üretken belediyecilik anlayışımızla 'Tüm Engellere Kapak Olsun' kampanyamızla hem çevre duyarlılığını artırmayı hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyoruz.

        Geri dönüşümden elde edilen gelirle, manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayarak erişilebilir bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Tokat halkının her zamanki duyarlılığıyla bu kampanyaya büyük destek vereceğine inanıyorum. Geri dönüşümle sosyal farkındalığı bir araya getiren bu kampanyamızla, hem çevreye hem de topluma duyarlı bir geleceğin kapısını aralıyoruz.

        Engelli vatandaşlarımızın faydalanması için ayırmadan ayrıştırmadan ortak akılla düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Tokat için çalışmaya devam edeceğiz."

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