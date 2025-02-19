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        Tokat'ta mezarlık hizmeti ücretsiz verilecek

        Tokat Belediyesi, mezarlık hizmetlerini ücretsiz verecek. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaşların vefat eden yakınlarına ilişkin ölüm belgelerini ilettikleri andan itibaren kefeni, tahtası, mezar kazım işlemlerini ücretsiz gerçekleştireceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:17
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        Tokat'ta mezarlık hizmeti ücretsiz
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Mezarlık İşleri Müdürlüğünü daha verimli hale getirmek, vatandaşların en zor zamanında yanında olmak amacıyla bir ilki başlattıklarını belirtti.

        Vatandaşların vefat eden yakınlarına ilişkin ölüm belgelerini ilettikleri andan itibaren kefeni, tahtası, mezar kazım işlemlerini ücretsiz gerçekleştireceklerini anlatan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

        "Ayrıca defin işleminin akabinde hazırladığımız klimalı mobil taziye araçlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Mobil taziye araçlarımızın sayısını artırıyoruz. 11 taziye aracımızla yazın serin, kışın sıcak ortamda taziyeye gelen vatandaşlarımızı ağırlamış olacağız. Teknik ekibimizle, imamlarımızla süreci başından sonuna kadar takip edecek, vatandaşlarımızdan hiçbir ücret almadan en iyi hizmeti sunacağız. Tokat'ta ilk olarak uygulanacak bu sistemin kentimize hayırlı olmasını dilerim. Tüm mezarlıklarımızı kayıt altına alıyor, vefat bilgileri ve mezar konumlarıyla ilgili sistemi hazırlıyoruz."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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