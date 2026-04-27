Tokat'ta motosiklet sürücüsü kazada can verdi
Tokat çıkışında kontrolden çıkan motosikletin metrelerce sürüklendiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Tokat'tan Niksar yönüne giden 42 yaşındaki sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:27 Güncelleme:
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'daki habere göre kaza; akşam saatlerinde Tokat çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Tokat istikametinden Niksar yönüne giden S.T. (42) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü S.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
