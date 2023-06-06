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Tokat'ta sağanak menfezleri tıkadı, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar Tokat'ı da vurdu. Kentte 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir kısmı taşan dere nedeniyle sular altında kaldı. Ekipler alarma geçti

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DHA
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanakta menfezler tıkandı, derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    DHA'nın haberine göre ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi.
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu.
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı.
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

    Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. 
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti
  • Son dakika haberleri: Tokat'ta ulaşım durdu! Ekipler alarma geçti

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