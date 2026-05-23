Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi
Tokat'ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın su tahliyesi nedeniyle taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinde artış meydana geldi
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 04:32
Tokat'ta, taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın dolusavak bölümünden, fazla suyun tahliyesi sürüyor. AA'nın haberine göre, su tahliyesi nedeniyle Tokat il merkezi ile bazı ilçelerden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi de arttı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte Yeşilırmak Nehri boyunca incelemelerde bulundu. Köklü ve beraberindekiler su seviyesinin yükseldiği Atatürk Köprüsü civarını da inceledi.
