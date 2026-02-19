TOKİ 16-22 Şubat 2026 kura çekimi takvimi listesi açıklandı! 2026 İl il TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura takvimini duyurmaya devam ediyor. TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranından sorgulanabilecek. Peki TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura takvimi güncel liste 2026
TOKİ kura takvimi güncel liste halinde belli oluyor. En son TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 16-22 Şubat 2026 haftasının kura takvimi netleşti. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş TOKİ kura çekimi tarihi ve il il kura takvimine odaklandı. Bu haftaki kura çekiminde Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa gibi iller var. İşte, yeni TOKİ kura çekimi takvimi
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL 2026
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8.190 ve Kırklareli'de 2.255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12.165,
20 Şubat Cuma Adana'da Çanakkale'de 3.276 ve Gaziantep'te 13.890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
MERSİN
Tarih: 18 Şubat Çarşamba
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
KIRKLARELİ
Tarih: 18 Şubat Çarşamba
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
DİYARBAKIR
Tarih: 19 Şubat Perşembe
Saat: 11.00
Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu
ADANA
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
ÇANAKKALE
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
GAZİANTEP
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
BURSA
Tarih: 21 Şubat Cumartesi
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.